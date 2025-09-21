Los primeros mil participantes del concurso ‘Reyes de la Tradición' entran gratis a Expocruz el lunes

La Red Uno de Bolivia llega con muchos premios y sorpresas para toda la población. Con el objetivo de rescatar y enaltecer nuestras costumbres, este lunes 22 de septiembre se realizará el concurso “Reyes de la Tradición” donde ambos ganadores (hombre y mujer) recibirán un premio de Bs. 2.500.

La actividad se desarrollará este lunes 22 de septiembre y con el apoyo de los organizadores de la Fexpocruz, se permitirá que las primeras 1.000 personas que ingresen con vestimenta típica de Santa Cruz como el tipoy o el traje de “cambita”, puedan acceder de manera gratuita al recinto ferial. La dinámica es organizada por la Red Uno.

“Expocruz también es cultura. Queremos reconocer a quienes preservan nuestras tradiciones y muestran con orgullo su identidad”, expresó Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz, en una entrevista exclusiva con Red Uno durante la segunda noche de la feria.

La iniciativa “Reyes de la Tradición” forma parte de una programación que busca incluir no solo actividades comerciales, sino también espacios culturales, artísticos y familiares durante los 10 días que dura la feria.

Antelo también destacó que Expocruz 2025 cuenta con 34 delegaciones internacionales, que mostrarán su cultura y oferta comercial, permitiendo al público boliviano conocer el mundo sin salir del país. Además, recordó que el escenario principal será sede de la Teletón 2025 de UNICEF, este domingo 21 de septiembre.

La feria continuará abierta al público hasta el próximo domingo, con espectáculos, exposiciones empresariales, gastronomía y actividades para toda la familia.

