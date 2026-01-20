Bono PEPE, ya hay fecha para el pago: ¿Qué documentos presentar y quiénes cobran este beneficio?

A partir del próximo lunes 26 de enero, el Gobierno de Bolivia iniciará el pago del Bono PEPE, una medida de alivio económico diseñada para apoyar a los sectores más vulnerables del país.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, informó que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) será un beneficio económico temporal dirigido a las familias bolivianas y aclaró que no sustituye ningún bono social existente.

“Esto es por grupo familiar. Si en una familia hay dos personas que podrían recibir el PEPE, se otorgará solo un pago”, explicó Vladimir Fernández, gerente general de la Gestora Pública.

El beneficio se canalizará a través de la banca autorizada y no requiere de trámites complejos, ya que se basa en las listas de programas sociales ya existentes.

Requisitos y documentos

Para agilizar el cobro y evitar filas innecesarias, tome en cuenta lo siguiente:

Documento único: Solo debe presentar su Cédula de Identidad (CI) original y vigente.

Sin trámites adicionales: No es necesario realizar nuevas inscripciones; los datos se cruzan con programas previos.

Beneficiarios y montos

Madres que reciben el bono Juana Azurduy, con niñas o niños menores de dos años.

Padres, madres o tutores de estudiantes que figuren como titular dentro del registro del bono Juancito Pinto.

Personas con discapacidad visual que están registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y reciben el bono anual de indigencia (bono de ceguera).

Personas con discapacidad grave o muy grave, registradas en el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad.

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son jubilados.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se entregará en tres pagos de 150 bolivianos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Los que no logren cobrar en esos meses podrán hacerlo de manera acumulada hasta el 30 de abril.

El Ministerio de Economía informó que la logística detallada y el cronograma específico según terminación de cédula se comunicarán hasta el final de esta semana. Es importante recordar que el beneficio se entrega estrictamente por grupo familiar para maximizar el alcance de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

