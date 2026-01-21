Conversatorio muestra a jóvenes empresarios herramientas prácticas para sus emprendimientos

El conversatorio se consolidó como una plataforma estratégica de transferencia de conocimientos, donde la experiencia de exitosos empresarios sirvió de guía práctica para los nuevos emprendedores. El beneficio principal para la audiencia fue el acceso directo a la visión de un "Hijo Ilustre" de Santa Cruz, permitiendo a los jóvenes absorber lecciones sobre resiliencia y logros corporativos.

Osvaldo Barriga, presidente de la Cadex (Cámara de Exportadores de Santa Cruz), resaltó que este espacio es fundamental para que los miembros de la Redex y la Federación de Jóvenes entiendan la operatividad real del mercado.

“La idea es que ellos puedan guiar a los jóvenes sobre cómo se pueden generar negocios”, explicó Barriga al referirse al valor didáctico del encuentro.

Santiago Roda, presidente de Rejex (Red de Jóvenes Exportadores), enfatizó que el mayor valor agregado del evento fue la democratización del conocimiento de un referente nacional. “Quisimos organizar este evento para que comparta su conocimiento y experiencia con la juventud presente”, señaló Roda sobre la utilidad de este intercambio generacional.

El cierre del evento destacó la capacidad del conversatorio para inyectar una mentalidad de crecimiento continuo en los asistentes bajo el ejemplo de persistencia del disertante.

José Ignacio D’arruda, de la Federación de Jóvenes Bolivianos, afirmó que Kuljis es una figura motivadora porque "es una persona que ha construido y no deja de construir".

