Gobierno destaca arancel cero y alivio tributario como parte del plan económico

El Gobierno prepara también un proyecto de ley para universalizar el uso del crédito fiscal, reconociendo el 100% del valor de las facturas de combustible, lo que permitirá a empresas y negocios reducir sus cargas impositivas de forma significativa.
20/01/2026 13:26
En dos meses de gestión, el Gobierno nacional inició una serie de medidas para aliviar la economía de las familias y dinamizar la inversión en Bolivia, según el informe “De la crisis a la estabilidad económica” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Esta decisión busca abaratar la tecnología para los hogares y fomentar el acceso a herramientas digitales, al mismo tiempo que incentiva la importación formal y reduce la informalidad.
El informe también resalta los beneficios tributarios y el alivio económico para contribuyentes. Se anunció la eliminación de multas e intereses generados por deudas tributarias hasta 2025, especialmente aquellas derivadas de fiscalizaciones consideradas abusivas.
De cara al futuro, el Gobierno proyecta reducciones en las alícuotas del IVA y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), aunque estas medidas requieren coordinación con alcaldías y otros actores.
Según el Ministerio, estos cambios forman parte de un plan más amplio para reducir el déficit fiscal, fortalecer la inversión productiva y mejorar la competitividad del país.
Las medidas se suman a otras políticas ya implementadas, como la estabilización del abastecimiento de combustibles, el incremento del salario mínimo y la creación de programas de protección social, que buscan aliviar el gasto de las familias y dar certidumbre económica en un contexto de recuperación tras años de crisis.
Con estas acciones, Bolivia apuesta a reducir la carga fiscal, facilitar el acceso a bienes tecnológicos y fortalecer la economía productiva, sentando las bases para un crecimiento sostenido y una mayor inclusión social en 2026.
