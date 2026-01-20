Gobierno destaca arancel cero y alivio tributario como parte del plan económico

En dos meses de gestión, el Gobierno nacional inició una serie de medidas para aliviar la economía de las familias y dinamizar la inversión en Bolivia, según el informe “De la crisis a la estabilidad económica” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la implementación del arancel cero para equipos electrónicos, conocidos como línea negra, que incluyen celulares y computadoras, con la promesa de aplicar pronto la misma medida para línea blanca, como electrodomésticos.

Esta decisión busca abaratar la tecnología para los hogares y fomentar el acceso a herramientas digitales, al mismo tiempo que incentiva la importación formal y reduce la informalidad.

El informe también resalta los beneficios tributarios y el alivio económico para contribuyentes. Se anunció la eliminación de multas e intereses generados por deudas tributarias hasta 2025, especialmente aquellas derivadas de fiscalizaciones consideradas abusivas.

Además, se prepara un proyecto de ley para universalizar el uso del crédito fiscal, reconociendo el 100% del valor de las facturas de combustible, lo que permitirá a empresas y negocios reducir sus cargas impositivas de forma significativa.

De cara al futuro, el Gobierno proyecta reducciones en las alícuotas del IVA y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), aunque estas medidas requieren coordinación con alcaldías y otros actores.

Según el Ministerio, estos cambios forman parte de un plan más amplio para reducir el déficit fiscal, fortalecer la inversión productiva y mejorar la competitividad del país.

Las medidas se suman a otras políticas ya implementadas, como la estabilización del abastecimiento de combustibles, el incremento del salario mínimo y la creación de programas de protección social, que buscan aliviar el gasto de las familias y dar certidumbre económica en un contexto de recuperación tras años de crisis.

Con estas acciones, Bolivia apuesta a reducir la carga fiscal, facilitar el acceso a bienes tecnológicos y fortalecer la economía productiva, sentando las bases para un crecimiento sostenido y una mayor inclusión social en 2026.

