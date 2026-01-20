Ajuste a combustibles deja $us 240 millones de ahorro y abastecimiento normal, según informe

El Gobierno destacó las medidas implementadas para estabilizar los precios, eliminar las colas y normalizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, asegurando 6 días de stock de gasolina y 4,5 días de diésel a febrero de 2026.
20/01/2026 13:22
A dos meses de asumir el mando, el gobierno del presidente Rodrigo Paz aseguró haber dado un giro drástico a una de las crisis más sensibles heredadas de 2025: el desabastecimiento de combustibles, las largas filas en estaciones de servicio y el elevado costo fiscal del subsidio a la gasolina y el diésel.
Antes del ajuste, la importación de combustibles subsidiados consumía entre el 4% y el 8% del PIB, lo que presionaba al déficit y fomentaba el contrabando hacia países vecinos. A ello se sumaba la falta casi total de stock: al momento de la posesión presidencial en noviembre de 2025, no existía combustible ni siquiera para el día siguiente, según el informe oficial.
La escasez derivó en un cuadro social tenso: filas permanentes, bloqueos y paralización productiva, que convivían con reservas internacionales en mínimos históricos y sin liquidez para deuda externa.
La estrategia se consolidó con el Decreto Supremo N.° 5516, que fijó nuevos precios: gasolina especial en Bs 6,96; diésel Bs 9,80 y preservó el precio del GLP para consumo doméstico.
La medida permitió la estabilización de precios y eliminar las colas y normalizar el abastecimiento en todo el país, asegurando 6 días de stock de gasolina y 4,5 días de diésel a febrero de 2026, de acuerdo al documento.
Impacto en el déficit fiscal
La gestión también subraya que los nuevos créditos externos no se destinarán a financiar importación de combustibles, sino a la inversión productiva y obras de infraestructura.
