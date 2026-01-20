Ajuste a combustibles deja $us 240 millones de ahorro y abastecimiento normal, según informe

A dos meses de asumir el mando, el gobierno del presidente Rodrigo Paz aseguró haber dado un giro drástico a una de las crisis más sensibles heredadas de 2025: el desabastecimiento de combustibles, las largas filas en estaciones de servicio y el elevado costo fiscal del subsidio a la gasolina y el diésel.

El informe "De la crisis a la estabilidad económica", presentado por el Ministerio de Economía, sostiene que la eliminación de la subvención permitió un ahorro fiscal de 240 millones de dólares en 22 días, resultado que se considera determinante para recomponer las cuentas públicas y frenar la fuga de divisas.

Antes del ajuste, la importación de combustibles subsidiados consumía entre el 4% y el 8% del PIB, lo que presionaba al déficit y fomentaba el contrabando hacia países vecinos. A ello se sumaba la falta casi total de stock: al momento de la posesión presidencial en noviembre de 2025, no existía combustible ni siquiera para el día siguiente, según el informe oficial.

La escasez derivó en un cuadro social tenso: filas permanentes, bloqueos y paralización productiva, que convivían con reservas internacionales en mínimos históricos y sin liquidez para deuda externa.

La estrategia se consolidó con el Decreto Supremo N.° 5516, que fijó nuevos precios: gasolina especial en Bs 6,96; diésel Bs 9,80 y preservó el precio del GLP para consumo doméstico.

La medida permitió la estabilización de precios y eliminar las colas y normalizar el abastecimiento en todo el país, asegurando 6 días de stock de gasolina y 4,5 días de diésel a febrero de 2026, de acuerdo al documento.

Impacto en el déficit fiscal

El ahorro por la eliminación del subsidio no solo alivió el corto plazo. El informe proyecta que en 2026 el déficit fiscal se reducirá a cerca del 7% del PIB, y que en 2027 podría bajar hasta el rango del 3% al 4% del PIB, gracias al menor gasto en combustibles y a una reorganización del gasto público.

La gestión también subraya que los nuevos créditos externos no se destinarán a financiar importación de combustibles, sino a la inversión productiva y obras de infraestructura.

