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Economía

Pago de rentas 2026: fechas confirmadas y cómo cobrar sin filas

La Gestora Pública confirmó el cronograma de pagos para 2026. Más de 68.000 beneficiarios podrán cobrar sus rentas, incluyendo incrementos retroactivos.

Silvia Sanchez

25/03/2026 11:24

Pago de rentas 2026: fechas confirmadas y cómo cobrar sin filas. Foto archivo Senasir.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que desde este miércoles 1 de abril de 2026 se inicia el pago de rentas correspondientes al mes de marzo, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes.

El cobro podrá realizarse a través del Banco Unión S.A. y más de 40 entidades financieras habilitadas en todo el país.

Un dato importante: el pago incluirá el incremento retroactivo correspondiente a enero y febrero, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios.

Fechas de pago confirmadas para 2026

Este es el cronograma oficial:

  • Renta de marzo: 1 de abril

  • Renta de abril: 2 de mayo

  • Renta de mayo: 1 de junio

  • Renta de junio: 1 de julio

  • Renta de julio: 1 de agosto

  • Renta de agosto: 1 de septiembre

  • Renta de septiembre: 1 de octubre

  • Renta de octubre: 3 de noviembre

  • Renta de noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

  • Renta de diciembre: 2 de enero de 2027

Recomendaciones para el cobro

Las autoridades sugieren tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar inconvenientes:

  • Acudir en la fecha correspondiente

  • Priorizar el abono en cuenta bancaria

  • Evitar filas innecesarias en agencias

También puedes ubicar la agencia más cercana del Banco Unión en su sitio oficial.

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