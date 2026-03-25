Pago de rentas 2026: fechas confirmadas y cómo cobrar sin filas

La Gestora Pública confirmó el cronograma de pagos para 2026. Más de 68.000 beneficiarios podrán cobrar sus rentas, incluyendo incrementos retroactivos.
25/03/2026 11:24
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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que desde este miércoles 1 de abril de 2026 se inicia el pago de rentas correspondientes al mes de marzo, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes.
El cobro podrá realizarse a través del Banco Unión S.A. y más de 40 entidades financieras habilitadas en todo el país.
Un dato importante: el pago incluirá el incremento retroactivo correspondiente a enero y febrero, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios.
Fechas de pago confirmadas para 2026
Este es el cronograma oficial:
Renta de marzo: 1 de abril
Renta de abril: 2 de mayo
Renta de mayo: 1 de junio
Renta de junio: 1 de julio
Renta de julio: 1 de agosto
Renta de agosto: 1 de septiembre
Renta de septiembre: 1 de octubre
Renta de octubre: 3 de noviembre
Renta de noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre
Renta de diciembre: 2 de enero de 2027
Recomendaciones para el cobro
Las autoridades sugieren tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar inconvenientes:
Acudir en la fecha correspondiente
Priorizar el abono en cuenta bancaria
Evitar filas innecesarias en agencias
También puedes ubicar la agencia más cercana del Banco Unión en su sitio oficial.
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