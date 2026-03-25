Pago de rentas 2026: fechas confirmadas y cómo cobrar sin filas

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que desde este miércoles 1 de abril de 2026 se inicia el pago de rentas correspondientes al mes de marzo, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes.

El cobro podrá realizarse a través del Banco Unión S.A. y más de 40 entidades financieras habilitadas en todo el país.

Un dato importante: el pago incluirá el incremento retroactivo correspondiente a enero y febrero, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios.

Fechas de pago confirmadas para 2026

Este es el cronograma oficial:

Renta de marzo: 1 de abril

Renta de abril: 2 de mayo

Renta de mayo: 1 de junio

Renta de junio: 1 de julio

Renta de julio: 1 de agosto

Renta de agosto: 1 de septiembre

Renta de septiembre: 1 de octubre

Renta de octubre: 3 de noviembre

Renta de noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

Renta de diciembre: 2 de enero de 2027

Recomendaciones para el cobro

Las autoridades sugieren tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar inconvenientes:

Acudir en la fecha correspondiente

Priorizar el abono en cuenta bancaria

Evitar filas innecesarias en agencias

También puedes ubicar la agencia más cercana del Banco Unión en su sitio oficial.

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