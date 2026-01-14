Presidente del BID cierra su visita a Bolivia con agenda centrada en inversión

Este miércoles concluye la visita a Bolivia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, un hecho que marca un hito, ya que una delegación de este nivel no visitaba el país desde hace 15 años.

En su segundo día en suelo boliviano, Goldfajn cumple una agenda que contempla un encuentro en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) con empresarios privados y productores del país.

Posteriormente, el presidente del BID tiene previstos encuentros privados con otros actores, antes de abordar en horas de la noche un vuelo con destino a Estados Unidos, donde retornará tras concluir su visita oficial.

La presencia del titular del BID en Bolivia se da en el marco del paquete de cooperación financiera de $us 4.500 millones anunciado para el periodo 2026-2028.

Desde el Ejecutivo se indicó que los $us 4.500 millones se centrarán en generar empleo y fomentar la inversión productiva, con especial atención en reducir la alta informalidad laboral.

El paquete del BID incluye operaciones tanto para proyectos de infraestructura como para reformas sectoriales y apoyo social. Los sectores destacados comprenden infraestructura básica, transición energética, turismo, minería, agronegocio, producción y la digitalización de la economía, así como programas de asistencia técnica y apoyo a la juventud.

Mira la programación en Red Uno Play