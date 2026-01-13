Han pasado ocho meses y no hay justicia: así luce el salón de Valeria Márquez

A casi ocho meses del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025, el caso continúa sin avances ni personas detenidas. Valeria, creadora de contenido originaria de Zapopan, Jalisco, fue asesinada en el salón de belleza donde trabajaba y realizaba transmisiones en vivo, conocido como Blossom Beauty.

En días recientes, seguidores de la influencer acudieron al lugar y difundieron imágenes que rápidamente se viralizaron. El salón ya no está acordonado, pero aún conserva un sello de “asegurado” de la Fiscalía del Estado, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo y la exposición al sol.

Desde el día del crimen, Blossom Beauty no volvió a abrir sus puertas. En el interior, el tiempo parece haberse detenido: cremas, esmaltes y esencias permanecen intactos, al igual que la bolsa de la bebida que Valeria pidió por aplicación y su protector labial, exactamente como quedaron aquel día.

Los sillones rosas, escenario de sus últimos momentos, están cubiertos de polvo, y uno de ellos aún conserva el impacto de la bala, un detalle que ha generado fuerte conmoción entre quienes visitan el lugar.

Según informó el fiscal general de Jalisco, la investigación no ha avanzado debido a la resistencia de personas cercanas a la víctima a prestar declaración. A casi ocho meses del crimen, no hay ningún detenido.

El audio que reavivó el misterio

En redes sociales volvió a circular un video grabado dentro del salón, el cual desató una ola de teorías inquietantes. Usuarios aseguran que en el audio se escucha una psicofonía, en la que se distingue el nombre “Vivian”.

Este detalle encendió las alarmas, ya que Vivian es el nombre de una amiga de Valeria, quien estuvo presente el día del ataque. Mientras algunos califican el audio como una simple coincidencia, otros lo interpretan como una manifestación paranormal, alimentando el misterio que rodea al caso.

Mira la programación en Red Uno Play