¡Increíble ataque! Un niño de 4 años fue mordido por una serpiente en una guardería

La Policía descubrió que las cuidadoras no llamaron a emergencias ante el terrible hecho.
08/09/2025 17:19
El insólito hecho se registró en una guardería de Carolina del Norte, Estados Unidos, un niño de 4 años fue hospitalizado después de haber sido mordido por una serpiente mientras jugaba en el patio de la institución.
El menor se encontraba cerca del arenero y la serpiente venenosa, cabeza de cobre, se le acercó y terminó mordiéndolo en la mano izquierda, lo que le provocó una terrible hinchazón en los dedos.
La familia del menor, denunció a la administración de la guardería asegurando que no se informó de inmediato la gravedad del caso, señalaron que, en un principio, aseguraron que el niño solo tenía una astilla o una posible fractura en la mano.
Finalmente, fue un tutor del niño quien lo llevó rápidamente a un hospital cercano para recibir atención.
Las serpientes cabeza de cobre suelen causar una gran hinchazón, hematomas y ampollas de sangre en la zona afectada.
