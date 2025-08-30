¡Milagro! El cantante Natanael Cano logra escapar ileso de incendio en su camioneta

La tarde del jueves, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano sufrió un accidente automovilístico cuando la camioneta en la que viajaba presentó una falla mecánica y se incendió.

El vehículo, una Ford F-150 Shelby modificada, comenzó a sacar humo mientras circulaba por la autopista. Testigos relataron que en cuestión de minutos el fuego consumió la camioneta, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Bomberos acudieron al lugar y lograron apagar el fuego, aunque la pérdida fue total, ya que el vehículo quedó completamente calcinado. Afortunadamente, tanto el cantante como su equipo lograron salir del vehículo a tiempo y ninguno resultó herido.

A través de un comunicado, el equipo de Cano, Los Corridos Tumbados, confirmó que el artista viajaba en la camioneta al momento del incidente. También informaron que el cantante se dirigía a visitar a su colega Gabito Ballesteros cuando ocurrió el percance.

El hecho generó gran atención en redes sociales, donde circularon imágenes y videos del vehículo en llamas. Posteriormente, la disquera del cantante confirmó su identidad y aclaró que, pese al aparatoso accidente, todos los ocupantes salieron ilesos.

