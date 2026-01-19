Sube a 18 la cifra de fallecidos por incendios en el sur de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó este domingo que el número de personas fallecidas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío ascendió a 18, aunque advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

“Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar”, afirmó el mandatario durante un punto de prensa en Concepción, capital regional del Biobío.

Los incendios se mantienen activos desde el sábado, con especial afectación en la comuna de Penco, así como en sectores de Tomé, ubicados a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Las autoridades anticipan que la extinción será compleja debido a las condiciones climáticas adversas.

Boric subrayó que la prioridad es el combate al fuego, sin dejar de lado la atención a las víctimas. “No podemos olvidarnos que acá hay tragedias humanas, familias que están sufriendo y con las que debemos estar presentes”, señaló.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y dispuso toque de queda en las comunas más golpeadas para facilitar las labores de control y resguardo del orden público.

En cuanto a los daños materiales, el presidente informó que en la región del Biobío se registran de forma preliminar 300 viviendas destruidas, aunque advirtió que la cifra “se queda muy corta” y que podría superar las 1.000 casas. En Ñuble, se reportan al menos 50 viviendas afectadas en áreas rurales.

Las fiscalías regionales iniciaron investigaciones para determinar el origen de los incendios, mientras el Ejecutivo aseguró que el Estado tiene todos sus recursos desplegados para combatir el fuego, asistir a las víctimas y dar con los responsables.

De acuerdo con el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el Biobío se contabilizan hasta 18.000 hectáreas calcinadas. Expertos advierten que el cambio climático, la megasequía prolongada y la expansión de zonas urbano-rurales han incrementado la frecuencia e intensidad de estos siniestros

Mira la programación en Red Uno Play