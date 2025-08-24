Lo que debía ser un día normal de grabación para la nueva temporada de Emily en París terminó en tragedia. Diego Borella, asistente de dirección de la popular serie de Netflix, falleció repentinamente este jueves mientras se preparaba para filmar una escena en el lujoso Hotel Danieli.

Borella, de 47 años, se desplomó inesperadamente frente al equipo de producción. Aunque los servicios médicos llegaron con rapidez y lo atendieron en el lugar, la ambulancia solo pudo certificar su muerte al llegar a las instalaciones.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, expresó un portavoz de Paramount Television Studios.

Respetado y querido por sus compañeros, Borella era una pieza clave en la coordinación y logística de la serie. Su fallecimiento ha generado consternación tanto dentro del equipo de producción como entre los seguidores de la serie, que esperan con entusiasmo la nueva temporada.

Las autoridades italianas, junto con la producción, han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este colapso súbito y garantizar la seguridad en el set.

