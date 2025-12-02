Trump se reúne con su Consejo de Seguridad Nacional en medio de creciente tensión con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó este lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación en Venezuela, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y militares entre Washington y Caracas.

La Casa Blanca confirmó que el encuentro busca analizar posibles medidas ante lo que Trump ha calificado como “una amenaza hemisférica”, aunque evitó confirmar si se ha tomado una decisión sobre una eventual intervención militar o el despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano.

“Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró Karoline Leavitt, portavoz presidencial, sin descartar un aumento de acciones militares.

Crisis en aumento: despliegue en el Caribe

La tensión ha escalado luego de que Estados Unidos movilizara portaaviones, buques de guerra y aviones de combate al Caribe como parte de una supuesta operación antidrogas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro acusó a EE.UU. de planear su derrocamiento.

La situación se agravó luego de que Trump declarara cerrado el espacio aéreo venezolano y seis aerolíneas cancelaran sus vuelos al país. Además, el mandatario adelantó que EE.UU. apuntará “muy pronto” a **narcotraficantes venezolanos en operaciones terrestres”.

Controversia por muertes en bombardeos

La Marina estadounidense ha realizado más de 20 bombardeos en el Caribe y el Pacífico, dirigidos contra supuestas “narcolanchas”, con un saldo de al menos 83 muertos, incluidos sobrevivientes de ataques previos. Críticos acusan a la administración de ejecutar ataques extrajudiciales, ya que no se han presentado pruebas públicas que confirmen que los objetivos eran efectivamente criminales.

El episodio más polémico ocurrió el 2 de septiembre, cuando sobrevivientes de una lancha bombardeada fueron abatidos posteriormente por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, según medios estadounidenses.

Este lunes, Hegseth defendió al almirante Frank Bradley, quien lideró la operación. “Lo apoyo completamente, es un héroe estadounidense”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Maduro responde con marcha y discurso

Mientras tanto, Maduro encabezó una multitudinaria marcha en Caracas y aseguró que su gobierno está “listo para vencer”.

“Queremos paz con soberanía, no la paz de los esclavos”, afirmó, señalando que su país vive “una agresión de 22 semanas” por parte de EE.UU.

Interrogantes sobre intervención

Hasta ahora, Trump no ha confirmado ni descartado una acción directa contra Venezuela, pero la creciente militarización y el lenguaje ambiguo de la Casa Blanca alimentan las sospechas de que Washington podría estar considerando un escenario de intervención militar, en plena campaña electoral.

Mira la programación en Red Uno Play