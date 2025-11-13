VIDEO| ¡Asalto en plena misa! Ladrones armados entran a una iglesia

Un insólito y violento incidente interrumpió la tranquilidad de la eucaristía en la Parroquia Santo Tomás Moro, ubicada en el barrio Timiza de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, Colombia. Un grupo de hombres armados irrumpió en el templo, en plena celebración litúrgica, persiguiendo a un joven con el único fin de robarle una gorra.

Los hechos ocurrieron este lunes, cuando el joven perseguido ingresó desesperadamente a la iglesia buscando refugio. Según testimonios de los feligreses, el joven corrió hasta el altar y utilizó al párroco que celebraba la misa como "escudo" para evitar ser agredido por sus atacantes, quienes lo amenazaron con grandes cuchillos dentro del recinto sagrado.

El pánico se apoderó del templo, donde se escucharon gritos y oraciones. La situación de alarma fue rápidamente reportada, permitiendo la llegada de las autoridades.

La Policía informó que cinco menores de edad fueron aprehendidos y un adulto mayor de 18 años fue capturado en relación con el incidente. Los presuntos ladrones, al verse descubiertos, arrojaron las armas blancas e intentaron huir, pero fueron detenidos en las inmediaciones, reporta El Colombiano.

"Se encuentra a estos jóvenes con armas cortopunzantes e inmediatamente son dejados a disposición del grupo de infancia y adolescencia a cinco menores de edad. Uno de ellos mayor de edad es trasladado al centro de traslado por protección", indicó la Policía de la localidad, confirmando que la persecución se originó por el presunto robo de una gorra.

Aunque la situación no dejó heridos, sí generó un profundo temor en la comunidad, que denuncia que no es la primera vez que la parroquia es irrumpida para cometer hurtos o actos violentos.

