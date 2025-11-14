Abogado denuncia irregularidades en el caso de la muerte del juez Wilber Cruz

El asesinato del juez Wilber Cruz, ocurrido en plena vía pública frente a su hijo, ha conmocionado a Cochabamba y ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los operadores de justicia en Bolivia. Dos de los presuntos responsables ya fueron enviados a prisión, aunque persisten cuestionamientos sobre la participación de otros implicados.

En contacto con el programa Que No Me Pierda, el doctor Ludwing Ledezma, quien actúa como control social en el caso, afirmó que el Tribunal de Sentencia Número 1 de Villa Tunari habría favorecido en varias ocasiones a Remberto López.

“El tribunal ha revertido un traslado a un penal de máxima seguridad y lo ha devuelto a un penal de mínima seguridad, casi un hotel, como es San Pablo de Quillacollo”, denunció.

Según Ledezma, además se le negó el acceso al cuaderno de investigaciones a pesar de que la causa se encuentra en etapa de apelación, y se intentó otorgar la cesación de la detención preventiva sin que se verificara domicilio ni habitabilidad.

El abogado también se refirió a las declaraciones de Remberto López, quien acusa a terceros del crimen del juez. “Es horrible. Primero, que este privado de libertad no podría tener acceso a celulares. Segundo, se puede dar cuenta que hay complicidad de la policía boliviana… y tercero, lo que dice este señor no guarda relación con nada. El asesino del trópico es este infeliz junto a su hermano y el actual líder de la banda, que está prófugo”, afirmó Ledezma.

El abogado expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades gubernamentales y policiales frente al crimen. “El actual gobierno no se ha pronunciado. Ni el Ministro de Gobierno, ni sus viceministros, ni el Comandante General de la Policía. Ellos hablaron de cambio, de acabar con la corrupción, pero lo vemos que se están peleando por ministerios y no están viendo lo que en Bolivia está pasando”, afirmó.

Ledezma anunció que la investigación continúa, y que se prevén nuevas detenciones relacionadas con el caso. Además, señaló que ha recibido amenazas por su participación en el seguimiento judicial.

Mira la programación en Red Uno Play