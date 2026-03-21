Realizan inspección reconstructiva tras cuatro meses del asesinato del juez Wilber Cruz

Este viernes 20 de marzo, después de casi cuatro meses del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, una comisión conformada por fiscales, investigadores policiales y abogados llevó a cabo una inspección ocular y registro de lugar en los puntos clave donde se desplazó la víctima antes de ser victimada.

El operativo tuvo como objetivo fijar evidencias y contrastar testimonios sobre el itinerario que siguió el juez aquel fatídico día. La comisión realizó un registro minucioso de todos los lugares donde estuvo la autoridad judicial previo al ataque, buscando nuevos indicios que permitan esclarecer el móvil del hecho.

Cabe recordar que el crimen ocurrió el 7 de noviembre de 2025, cuando el juez Cruz Arancibia salía de un acto cívico en una unidad educativa. El ataque se produjo de manera violenta y delante de su propio hijo, generando una profunda conmoción en el ámbito judicial y la sociedad civil.

Pese al despliegue de los investigadores y el tiempo transcurrido desde el asesinato, la Policía Boliviana aún no ha dado con el paradero de los autores materiales ni intelectuales del hecho.

Las autoridades esperan que los datos recolectados en esta inspección de campo aporten elementos técnicos para reactivar las pesquisas. Por su parte, la familia y el sector judicial mantienen la demanda de justicia, exigiendo que se identifique a los responsables de este asesinato que enlutó al sistema de justicia el año pasado.

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