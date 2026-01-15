Abusó y embarazó a su propia hija, ahora deberá pasar 25 años en la cárcel de Cochabamba

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que en audiencia de juicio oral el Ministerio Público logró demostrar que Elio R. T., de 38 años, es autor del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, cometido durante la gestión 2024 en el municipio de Sacabamba, en contra de su hija biológica de 16 años, quien quedó embarazada como consecuencia de los abusos sexuales.

Ante la contundencia de las pruebas, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de la Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal N° 1 de Anzaldo dictó una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, a cumplirse en el penal de El Abra.

“Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía Departamental de Cochabamba acreditó informes psicológico y social, el anticipo de prueba en Cámara Gesell y el certificado de nacimiento del menor, entre otros elementos probatorios que demostraron el vejamen sexual al que fue sometida la víctima y la autoría del acusado. Tras la valoración probatoria, se dispuso la sentencia condenatoria de 25 años de privación de libertad”, afirmó Tejerina.

La denuncia de este hecho se dio a conocer el pasado 25 de julio del 2025, donde la menor de 17 años había sido víctima de agresiones físicas por parte de su padre, entonces, fue derivada a un centro de acogida para su seguridad y la de su bebé de 3 meses, ya que no contaba con un entorno familiar seguro.

Durante la investigación se logró establecer que el agresor, era padre biológico también de la bebé, confirmando así el hecho de agresión sexual en contra de la adolescente.

