Aduana Nacional aclara que el perro llegó con vida a Viru Viru

La Aduana Nacional salió al paso sobre la llegada de un perro de raza American Stanford desde España al aeropuerto internacional de Viru Viru, luego de que su propietaria denunciara que el animal había llegado sin vida.

En un comunicado oficial, la institución aclaró que la denuncia presentada no es contra la Aduana, sino contra presuntos responsables de la situación, y que la función del personal aduanero se limitó únicamente al control documental del animal.

“El can llegó con vida a Viru Viru, según los registros oficiales de ingreso y la cadena de custodia en el aeropuerto. Este dato puede ser verificado en las actas de recepción de carga”, indicó la Aduana.

La institución agregó que, tras recibir la documentación correspondiente, se priorizó y agilizó el despacho de importación para garantizar la entrega inmediata del animal, cumpliendo con los protocolos de mercancía viva. Además, la Aduana afirmó que colabora plenamente con las autoridades judiciales y policiales para esclarecer las causas del fallecimiento del can.

La propietaria había realizado la denuncia el pasado 10 de enero, tras el arribo del perro desde España, pero hasta el momento la investigación busca determinar las responsabilidades de los actores involucrados y no involucra directamente a la Aduana Nacional.

Mira la programación en Red Uno Play