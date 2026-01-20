Luego de más de una semana de aislamiento, personal de Defensa Civil logró llegar hasta el municipio de Quiabaya, en el norte de La Paz, para evaluar la crítica situación provocada por el colapso de la carretera que conecta esta región con la sede de gobierno.

El acceso quedó completamente interrumpido tras un deslizamiento de gran magnitud, ocasionado por las persistentes e intensas lluvias que azotan la zona. La plataforma vial cedió de forma repentina, provocando la caída de toneladas de tierra y rocas hacia el vacío y dejando un profundo corte en la vía.

Un equipo de Red Uno llegó hasta el lugar para constatar los efectos de los fenómenos climáticos y la difícil situación que enfrentan los pobladores, quienes permanecen sin tránsito vehicular, con limitaciones para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y transporte.

Derrumbe captado en video

El momento del colapso fue registrado por comunarios, cuyas imágenes muestran cómo en cuestión de segundos la carretera se desploma, mientras enormes bloques de tierra y piedra se desprenden, dejando inutilizable la ruta.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, la base de la carretera se fue debilitando progresivamente debido a la humedad acumulada, hasta que finalmente no resistió más.

“Fue rápido, no dio tiempo a nada. Solo vimos cómo la carretera se caía”, relataron vecinos del sector.

Evaluación de daños y posible intervención

Defensa Civil realiza una evaluación técnica de los daños, con el objetivo de determinar medidas de emergencia y coordinar acciones con autoridades departamentales y nacionales para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad de la población.

Mientras tanto, Quiabaya continúa virtualmente incomunicada, a la espera de una solución que permita reabrir el paso o habilitar rutas alternas.

Mira la programación en Red Uno Play