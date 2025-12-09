TEMAS DE HOY:
Policial

¡Alarma en la calle Sagárnaga! Bomberos acuden por posible reactivación del incendio

Densa humareda salió de la vivienda, que funcionaba como galería, lo que generó alarma entre los vecinos.

Red Uno de Bolivia

08/12/2025 21:27

Foto: Red Uno
La Paz

Personal de Bomberos llegó este lunes por la noche hasta un inmueble ubicado en la calle Sagárnaga, en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde se registró la posible reactivación de un incendio.

Una densa humareda volvió a salir del lugar, lo que generó alarma entre los vecinos del sector. Este hecho ocurre en el mismo inmueble donde, la madrugada de este lunes, se produjo un incendio de gran magnitud.

Tras la alerta de los vecinos de la zona, los efectivos llegaron rápidamente al sitio e ingresaron al inmueble para verificar la situación.

Bomberos arribaron con un carro cisterna y realizaron labores de control y sofocación, mientras los vecinos colaboraron en las tareas preventivas. Las autoridades continúan monitoreando el lugar para evitar nuevos riesgos.

Por su parte, el alcalde Iván Arias señaló que el humo se debe a las brasas que quedaron en el lugar y aseguró que no se trata de una reactivación del incendio. Entretanto, los vecinos permanecen atentos y toman medidas para evitar cualquier tipo de riesgo.

 

 

