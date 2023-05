Alcalde anuncia reordenamiento del transporte público y enfrenta rechazo de dirigentes del sector

Cargando...

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció el reordenamiento del transporte público, que deberán registrarse en un plazo de 180 días para prestar su servicio, además, dijo que buscan reducir en un 40% el ingreso al centro de la ciudad.

“Entregando a Santa Cruz el reglamento que ya se aprobó la semana pasada y esta semana ponemos en marcha, son 180 días que tenemos para que las unidades operativas del Gobierno Municipal comiencen hacer cumplir el ordenamiento, el registro”, manifestó Fernández.

“Lo primero que tienen que hacer es registrarse, porque había mucho parque automotor de servicio público que presta servicio y ni siquiera pagan impuestos, se acabó eso, segundo vamos a reducir el 40% de los vehículos de transporte público que entran y salen al centro de la ciudad, tercero se tiene que prestar servicio las 24 horas del día, cuarto los cacharros yan van a tener donde van a circular de ahí salen de servicio”, agregó.

Dirigentes del transporte público de taxis y radiotaxis rechazaron el nuevo reglamento vehicular del municipio y piden la socialización, cuestiona falta de estudio técnico.

“Nosotros no aceptamos eso, rechazamos rotundamente el retiro del centro. Las normas si hablamos del código de Tránsito, dice preferencia al transporte público de pasajeros. En cualquier ciudad del mundo le dan preferencia al transporte público, no lo retiran del centro, orden no es retirar, entonces se están equivocando”, señaló el secretario general del Transporte Público, Mario Guerrero.

“No conocemos oficialmente ese proyecto, el anterior mes en dos oportunidades le hemos pasado pidiéndole que nos den ese plan. No aceptamos porque eso va perjudicar también a nuestros usuarios”, añadió.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Radio móviles y Taxis de Santa Cruz, Carlos Mamani dijo que “no sé a consultado a nadie porque hemos averiguado con otros dirigentes y alegremente no puede decir hay un reglamente que se va trabajar. Que se trabaje que haya reordenamiento vehicular, que nos registremos todos, queremos que las aplicaciones salgan del país”, manifestó .

“El reglamento tiene que ser rechazado, (porque) se debe preguntar al Comité Consultivo (como indica) el Artículo 9 de la Ley 1216 que esta vigente. No pueden decir alegremente hay un reglamento y se va cumplir sin consultar”, acotó.