La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) informó que las pensiones escolares en los colegios privados subirán para poder cubrir el aumento de salarios a profesores y personal administrativo de los establecimientos.

El presidente de Andecop, Genaro Durán, explicó que este incremento es inevitable. “Si se congelan las pensiones, ¿con qué incrementamos sueldos y salarios a los profesores de enero, febrero y marzo? El Ministerio de Trabajo hace un control estricto y tenemos que aumentar sí o sí”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Gobierno nacional fijara el salario mínimo en 3.300 bolivianos, lo que impacta directamente en los pagos que deben recibir los maestros.

Durán también indicó que se solicitará una reunión con autoridades del Ministerio de Economía, ya que este organismo tiene la tuición sobre los temas financieros, y no el Ministerio de Educación, que instruyó la congelación de pensiones hasta abril.

El monto del aumento dependerá del tamaño del colegio, diferenciando entre instituciones pequeñas, medianas y grandes, puntualizó.

Con esta medida, los colegios buscan cumplir con la normativa laboral y asegurar que los maestros reciban el salario establecido por el Gobierno, aunque implique un ajuste en las pensiones para las familias, concluyó.



