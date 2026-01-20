El monto del aumento dependerá del tamaño del colegio, diferenciando entre instituciones pequeñas, medianas y grandes, según Andecop.
20/01/2026 14:27
Escuchar esta nota
La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) informó que las pensiones escolares en los colegios privados subirán para poder cubrir el aumento de salarios a profesores y personal administrativo de los establecimientos.
El presidente de Andecop, Genaro Durán, explicó que este incremento es inevitable. “Si se congelan las pensiones, ¿con qué incrementamos sueldos y salarios a los profesores de enero, febrero y marzo? El Ministerio de Trabajo hace un control estricto y tenemos que aumentar sí o sí”, afirmó.
Durán también indicó que se solicitará una reunión con autoridades del Ministerio de Economía, ya que este organismo tiene la tuición sobre los temas financieros, y no el Ministerio de Educación, que instruyó la congelación de pensiones hasta abril.
El monto del aumento dependerá del tamaño del colegio, diferenciando entre instituciones pequeñas, medianas y grandes, puntualizó.
Con esta medida, los colegios buscan cumplir con la normativa laboral y asegurar que los maestros reciban el salario establecido por el Gobierno, aunque implique un ajuste en las pensiones para las familias, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00