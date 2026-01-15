Avanza la investigación: Arrestado por el caso Yuvinca sería un familiar

Las autoridades policiales y el Ministerio Público ejecutaron hoy un operativo estratégico que resultó en el arresto de un hombre vinculado al caso Yuvinca. El sospechoso, quien presuntamente mantiene un lazo de parentesco con la familia de la víctima, fue trasladado a dependencias policiales para su declaración informativa en calidad de testigo, la cual aún continúa hasta horas de la noche.

La investigación sobre el rapto y posterior muerte de la niña de 8 años ha tomado un nuevo rumbo tras los recientes hallazgos periciales. El Fiscal asignado al caso informó que "la investigación cambió tras los resultados de pruebas y avances".

El despliegue de los investigadores busca esclarecer la participación exacta del ahora arrestado en el crimen reportado el pasado martes. Los agentes de inteligencia continúan movilizados para determinar si existen más autores o cómplices involucrados en este suceso que conmocionó a la sociedad.

Se espera que en las próximas horas se brinden detalles técnicos sobre las evidencias que vinculan al familiar con la escena del crimen. El Comandante de la Policía y el Fiscal Departamental encabezarán una conferencia de prensa para presentar los avances oficiales de este complejo proceso judicial.

Mira la programación en Red Uno Play