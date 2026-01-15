Caso Yuvinca: Arrestan al primer sospechoso tras necropsia clave

Las autoridades procedieron este jueves con la necropsia de la niña Yuvinca para recolectar muestras biológicas determinantes para la investigación. El procedimiento busca identificar científicamente al autor del crimen que conmocionó a la población cruceña hace exactamente una semana.

En el marco de estos operativos, la Policía capturó a un primer sospechoso que ya se encuentra bajo custodia estatal. Es así que el sospechoso ahora presta su declaración informativa ante el Ministerio Público.

La intervención forense se realizó de manera coordinada entre la Fiscalía y peritos especializados para no dejar cabos sueltos en el caso. Con la declaración del arrestado y los nuevos indicios colectados, se espera esclarecer el móvil y la autoría de este macabro asesinato.

