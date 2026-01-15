TEMAS DE HOY:
Caso EMAPA Tiktoker Milton Botrading,

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso Yuvinca: Arrestan al primer sospechoso tras necropsia clave

La personas arrestada presta su declaración informativa ante el Ministerio Público este jueves.

Ximena Rodriguez

15/01/2026 18:40

Foto: Red Uno.

Escuchar esta nota

Las autoridades procedieron este jueves con la necropsia de la niña Yuvinca para recolectar muestras biológicas determinantes para la investigación. El procedimiento busca identificar científicamente al autor del crimen que conmocionó a la población cruceña hace exactamente una semana.

En el marco de estos operativos, la Policía capturó a un primer sospechoso que ya se encuentra bajo custodia estatal. Es así que el sospechoso ahora presta su declaración informativa ante el Ministerio Público.

La intervención forense se realizó de manera coordinada entre la Fiscalía y peritos especializados para no dejar cabos sueltos en el caso. Con la declaración del arrestado y los nuevos indicios colectados, se espera esclarecer el móvil y la autoría de este macabro asesinato.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD