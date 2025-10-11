Capturan a hombre de 36 años que captó a una menor de 14 e intentó incitarla a beber

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Martín Arequipa, informó este viernes sobre la captura de un hombre de 36 años que captó a una menor de 14 años a través de WhatsApp, incitándola a consumir bebidas alcohólicas y a acudir a su domicilio.

Según el jefe policial, el padre de la menor logró capturar al sujeto tras revisar los mensajes enviados a la menor.

“Un caso muy llamativo donde debemos concientizar a los padres sobre la información que manejan nuestros hijos en los móviles o computadoras”, manifestó Arequipa.

Tras la captura, la Policía procedió a aprehender al sujeto y trasladarlo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para continuar con las investigaciones.

“Lo llamativo de este caso es que ella no es la única menor que ha tenido contacto con este sujeto. Existe la posibilidad de que otras menores hayan asistido a una cita con él. Por ello, el caso continúa en investigación”, afirmó Arequipa.

El sujeto está siendo investigado por el delito de corrupción de niño, niña y adolescente. Sin embargo, los padres de la menor denunciaron que, tras la captura, sobre ellos pesa ahora una denuncia por lesiones graves y leves.

El captador de menores habría interpuesto la denuncia argumentando que, durante su detención, hubo un forcejeo con el padre de la menor que le causó lesiones en el rostro. Los progenitores hacen un llamado a la justicia para que se sancione al hombre acusado de captación de menores, mientras destacan que ellos actuaron para proteger a su hija.

