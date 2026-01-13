Cárcel para cinco policías que robaron $us 60.000 a un librecambista: cámaras captaron el ilícito

En una audiencia cautelar realizada este lunes, un juez determinó la detención preventiva para cinco efectivos policiales implicados en el robo de aproximadamente 60.000 dólares a un librecambista. El operativo irregular, que inicialmente pretendía pasar como una intervención oficial, fue captado por cámaras de seguridad de la oficina de Migración.

El hecho ocurrió en la localidad fronteriza de Desaguadero, del departamento de La Paz. Los uniformados interceptaron a la víctima, quien ingresaba desde el Perú con 150.000 dólares y 30.000 bolivianos. Bajo amenazas, los policías procedieron presuntamente a sustraer el dinero en dos fases: una primera retención de 10.000 dólares y una segunda de 50.000.

Para intentar encubrir el delito, los efectivos habrían argumentado la falta de documentación de las divisas. Según informó la fiscal asignada al caso.

“Debido a que esta suma no tendría un respaldo legal lo retuvieron, razón por la cual procederían a la retención del total de esta suma de dinero”, manifestó la autoridad a cargo del caso respecto a la justificación que dieron los oficiales en un inicio.

A pesar de sus declaraciones, las grabaciones de las cámaras de seguridad en las oficinas de Migración fueron contundentes, registrando el momento exacto en que los policías se apoderaban del efectivo. Tras la denuncia de la víctima, cuyos rasgos descritos coincidían plenamente con los captados en video, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió a su captura.

Actualmente, cinco policías ya se encuentran con detención preventiva y fueron enviados a la cárcel de San Pedro, mientras que otros cuatro efectivos declaran ante el Ministerio Público, sumando un total de nueve investigados en este caso de corrupción.

