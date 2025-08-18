Claure sobre elecciones: “Bolivia dijo no al MAS y al socialismo radical”

El empresario boliviano Marcelo Claure celebró los resultados de las elecciones generales del pasado domingo y aseguró que el país vivió un momento “extraordinario”, con un mensaje claro de la ciudadanía: “No más al MAS ni al socialismo radical”.

En un extenso mensaje en redes sociales, Claure felicitó al candidato Rodrigo Paz, quien lideró los resultados, y también reconoció el papel de Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

“El pueblo boliviano dijo: ¡No más al MAS ni a ese socialismo radical y dañino! Los jóvenes, en especial, votaron por un gobierno de cambio, gente nueva, centrada, sin extremismos”, escribió Claure.

El empresario señaló que, según los datos disponibles, entre Paz y Doria Medina suman alrededor del 52% de los votos, lo que considera una señal de apoyo mayoritario a un cambio político real.

De cara a la segunda vuelta electoral, Claure hizo un llamado a que el proceso se desarrolle con respeto y transparencia, sin confrontaciones ni desinformación:

“Ahora viene la segunda vuelta, y creo que los bolivianos piden a gritos: no más guerras sucias, no más insultos, no más noticias falsas”, expresó.

También advirtió sobre el 20% de votos nulos registrados, que, según su análisis, representan sectores aún vinculados a Evo Morales:

“Ese es el mayor riesgo que tenemos por delante: que se intente boicotear la voluntad mayoritaria de cambio con bloqueos y confrontación”, alertó.

Respecto a su iniciativa Bolivia 360, Claure aseguró que cumplió con sus tres objetivos principales:

Derrotar al MAS, al que responsabiliza de la crisis del país. Organizar un control electoral con 55.000 voluntarios para custodiar las urnas. Diseñar un plan económico de recuperación junto al Harvard Growth Lab, listo para implementar.

Cerró su mensaje reiterando que la verdadera tarea comienza ahora:

“Derrotar al MAS era la parte fácil. Lo difícil será reconstruir Bolivia de la peor crisis económica de su historia. Mi compromiso no cambia: seguiré trabajando con todas mis fuerzas por Bolivia”, expresó.

Mire la publicación de Marcelo Claure:

https://x.com/marceloclaure/status/1957498675631984880

