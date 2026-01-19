Con ofrenda floral, arrancan en Santa Cruz los homenajes por el Bicentenario de la Policía

Este lunes 19 de enero comenzaron en Santa Cruz de la Sierra los actos oficiales por el Bicentenario de la Policía Boliviana, que en 2026 cumplirá 200 años de creación. La jornada inaugural se realizó en la Plaza 24 de Septiembre con un acto de homenaje y ofrenda floral al creador de la institución, el Mariscal Antonio José de Sucre.

La actividad fue organizada por el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz e incluyó el embanderamiento institucional, como símbolo del inicio del calendario conmemorativo. “200 años de historia, vocación y servicio a la patria”, destacó la institución en sus redes sociales.

El Comando General de la Policía informó que las actividades se desarrollarán durante todo el año en distintas regiones del país. En Santa Cruz, la programación contempla varios actos a lo largo del día y culminará a las 21:00 con un desfile de teas, emblema de la institucionalidad del Verde Olivo.

El evento es encabezado por autoridades del Ministerio de Gobierno y del Comando Policial Nacional, y marca el comienzo de una serie de homenajes por los dos siglos de vida institucional.

Durante el acto, el comandante departamental de Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez Córdova, señaló que se trata de “una fecha histórica de profundo significado para la patria”, al dar inicio al Bicentenario de la Policía Boliviana. Destacó además los 200 años de servicio continuo y el sacrificio del personal policial en favor del orden público y la convivencia pacífica.

Gómez Córdova también rindió homenaje a los hombres y mujeres que vistieron y visten el uniforme verde olivo, en especial a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

“Hoy renovamos nuestro juramento de servir con lealtad al pueblo boliviano y de fortalecer una Policía moderna, íntegra y cercana a la ciudadanía”, afirmó.

La Policía Boliviana fue fundada el 24 de junio de 1826, durante la presidencia del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y actualmente cuenta con más de 37.000 efectivos desplegados en todo el país.

