Debate vicepresidencial se realizará en Santa Cruz el domingo 5 de octubre a las 21:00

Será la primera vez que el TSE organice un debate entre candidatos a la vicepresidencia, con miras al balotaje del 19 de octubre.

Hans Franco

29/09/2025 23:49

Foto: Debate vicepresidencial será en Santa Cruz a las 21:00 el 5 de octubre
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el primer debate entre los candidatos a la vicepresidencia, Edmand Lara del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Juan Pablo Velasco de la alianza Libre, se desarrollará en Santa Cruz, el próximo domingo 5 de octubre a las 21:00 horas, en el Salón Sirionó de la Fexpocruz.

El vocal del TSE, Francisco Vargas, explicó que el encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y 20 minutos y será transmitido en horario estelar a nivel nacional. “El lugar que ya se ha confirmado como sede para este primer debate vicepresidencial es el Salón Sirionó de la Fexpocruz, e iniciará a las 21 horas del domingo”, puntualizó.

Será la primera vez que el TSE organice un debate entre candidatos a la vicepresidencia, con miras al balotaje del 19 de octubre. La agenda incluirá distintos ejes temáticos, entre ellos uno solicitado por Unicef sobre las propuestas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

La dinámica contempla una ronda inicial de exposición de propuestas y una segunda instancia en la que Lara y Velasco podrán realizarse preguntas, responder y replicar.

El TSE destacó que, al igual que los debates presidenciales del 17 de agosto, este espacio busca elevar el nivel del debate político y poner en el centro las propuestas programáticas de los frentes en competencia.

En cuanto al debate presidencial, previsto para el 12 de octubre en La Paz, entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre), todavía se encuentra pendiente la definición del horario.

