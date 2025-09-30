¿Te inscribieron en un partido sin tu permiso? Así puedes renunciar a la militancia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informa a la ciudadanía que, de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos para Renuncias y Anulación de Militancia, cualquier persona puede desafiliarse de una organización política siguiendo un proceso sencillo y personal.

La renuncia debe tramitarse de manera formal y presencial en las oficinas del Órgano Electoral. No se admiten renuncias realizadas a través de medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro canal que no sea el establecido por la normativa.

Pasos para la renuncia a la militancia:

Verificar la militancia: Antes de iniciar el trámite, el ciudadano puede verificar si se encuentra inscrito como militante en alguna organización política. Para ello, debe ingresar a la plataforma digital "Yo Participo" en el sitio web oficial del OEP https://yoparticipo.oep.org.bo e ingresar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Descargar el formulario: Desde la página web del OEP, en la sección de Organizaciones Políticas, el interesado debe descargar e imprimir el "Formulario de Renuncia de Militancia Partidaria - Form. 001-SC-TSE".

Llenar y entregar el formulario: El ciudadano debe completar el formulario con sus datos personales, la organización política a la que desea renunciar y firmarlo.

Presentar la documentación: El formulario de renuncia, junto con una fotocopia firmada de su cédula de identidad, debe entregarse en las oficinas del TSE o en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de su región.

Verificar la actualización: Una vez entregado el formulario, el personal del Órgano Electoral procederá con la anulación. El ciudadano debe verificar el estado de su trámite en la plataforma "Yo Participo" entre las 24 y 48 horas siguientes para confirmar que su registro ha sido actualizado.

Consideraciones importantes:

El trámite de renuncia es totalmente gratuito.

En caso de que el ciudadano figure como militante sin haberse inscrito voluntariamente, el reglamento contempla la figura de la "anulación de registro", cuyo procedimiento también está disponible en la página web del OEP.

El OEP entrega semestralmente a las organizaciones políticas las listas de militantes que solicitaron su renuncia o anulación.

