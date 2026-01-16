Denuncian falta de avances en investigación por robo de mercadería valuada en Bs 1 millón

A más de un mes del robo de mercadería de mochilas valuada en más de un millón de bolivianos, las víctimas denuncian la falta de avances en la investigación y la inexistencia de personas aprehendidas por el caso.

Roberth López, abogado de las víctimas, explicó que la mercadería ingresó legalmente al país, salió de la Aduana de Oruro y tenía como destino la ciudad de Santa Cruz; sin embargo, durante el trayecto el camión desvió su ruta y la carga fue entregada a una persona distinta al propietario.

“En primera instancia hay que aclarar que se trata de una mercadería que llegó de manera legal, salió de la Aduana de Oruro y, supuestamente, aquí fue entregada a otra persona que no era el dueño”, señaló López.

El jurista indicó que el Ministerio Público investiga los delitos de hurto y asociación delictuosa, debido al desvío del camión que debía arribar a Santa Cruz con la carga. No obstante, cuestionó que hasta el momento no existan acciones concretas contra los presuntos responsables.

“Nos sorprende que no haya ningún detenido. Las investigaciones prácticamente no han avanzado y, lo más grave, es que la mercadería robada se está comercializando en distintos mercados del departamento”, afirmó.

Según López, las personas vinculadas al desvío de la mercadería ya estarían plenamente identificadas; sin embargo, la Fiscalía y la Policía aún no procedieron con arrestos ni aprehensiones. Incluso, detalló que una de las personas convocadas a declarar quedó en libertad tras su comparecencia.

“Mis clientes conocen su mercadería; se reconoce en cada mercado donde aparece. Aun así, no hay aprehendidos y la mercadería sigue siendo vendida abiertamente en Santa Cruz”, reclamó el abogado.

Las víctimas exigen celeridad en las investigaciones y acciones inmediatas por parte de las autoridades, para frenar la comercialización de los productos sustraídos y sancionar a los responsables.

