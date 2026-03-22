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Policial

¿Dónde están los otros hijos de Arce? Policía no registra salida legal del país

El comandante Mirko Sokol advirtió que, aunque no hay registros en Migración, Rafael y Camila Arce podrían haber utilizado rutas no controladas para abandonar Bolivia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 18:49

La Paz, Bolivia

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El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó este domingo de votación que no existen registros de que Rafael y Camila Arce Mosqueira, hijos del expresidente Luis Arce Catacora, hayan salido del país por vías legales.

“No tenemos el reporte de que hayan salido del país por los canales legales, pero sabemos que hay muchas rutas que no son controladas por Migración que podrían haber utilizado”, señaló Sokol, quien añadió que la institución procederá a ejecutar las órdenes de aprehensión una vez que sean emitidas.

“La Policía Boliviana, como había señalado muchas veces, va a cumplir con su misión constitucional”, aseguró.

Rafael y Camila Arce Mosqueira, al igual que su hermano mayor Luis Marcelo Arce y su padre, son investigados por presunta legitimación de ganancias ilícitas en un caso abierto de oficio.

Luis Marcelo se encuentra con detención preventiva de 140 días en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, mientras que el exmandatario continúa recluido en el penal de San Pedro en el marco del caso Fondo Indígena.

El caso ha generado gran expectativa en el país y mantiene la atención de las autoridades, mientras se esperan nuevas acciones de la justicia y la Policía Boliviana para determinar la situación legal de los hijos del expresidente.

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