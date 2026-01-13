TEMAS DE HOY:
Emiten alerta de prioridad naranja por crecida de ríos y desbordes en varios departamentos del país

La intensidad de las lluvias ha puesto en alarma a las autoridades. El aviso hidrológico advierte sobre ascensos repentinos de nivel en ríos que atraviesan cinco departamentos.

Red Uno de Bolivia

12/01/2026 22:01

Foto: Red Uno
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta de prioridad naranja, motivada por el aumento progresivo del caudal en los principales ríos del país, lo que incrementa las posibilidades de desbordes en zonas vulnerables.

Según informó la pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal, el aviso hidrológico permanecerá vigente, inicialmente, hasta la noche de hoy. La atención está centrada en las cuencas de los ríos Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha, Cotagaita y Beni.

Este fenómeno meteorológico amenaza con impactar directamente a las poblaciones de:

  • La Paz: Sectores de Los Yungas y el Norte paceño.
  • Cochabamba: Trópico y valles.
  • Potosí: Región norte.
  • Amazonía y Beni: Áreas bajas y comunidades ribereñas.

El panorama no solo es preocupante por el agua, sino también por el descenso térmico. Portugal advirtió que la inestabilidad atmosférica persistirá durante el resto de la semana, trayendo consigo abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes.

De manera adicional, se prevé la caída de nevadas en zonas altas, específicamente en cotas superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones podrían presentarse con mayor fuerza durante las tardes y noches, afectando principalmente a las zonas de cordilleras y rutas de alta montaña.

 

