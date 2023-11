Envían a prisión por 180 días a sujeto que agredió brutalmente a su pareja 

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola por un periodo de 180 días, tras propinar una brutal golpiza a su pareja en un hecho que se registró la madrugada del 27 de noviembre en el barrio San Silvestre, zona de la avenida Virgen de Luján. Fue cautelado por el delito de violencia familiar y doméstica.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, dijo que sus hijos están sufriendo consecuencias psicológicas puesto que presenciaron impotentes cómo su padre la agredió. La más pequeña, en un intento desesperado por bloquear la brutalidad del ataque, se tapaba los oídos y se cubría la carita.

"Mi hija me abrazó fuerte y me dijo: 'mami vamos a salir de esto y nos vamos a ir muy lejos'", relató entre lágrimas la afectada, quien reveló que no era la primera vez que sufría agresiones por parte de su pareja.

Debido a la falta de espacio en los hospitales, la mujer no ha podido recibir la atención médica necesaria, y ahora hace un llamado desesperado pidiendo ayuda.

