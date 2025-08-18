Estos son los polémicos videos y denuncias que hicieron popular al ‘Capitán Lara’

El capitán Edman Lara, cochabambino que reside en Santa Cruz por temas familiares, creció en popularidad en redes sociales en los últimos años debido a las denuncias de corrupción que realizaba en contras de algunos funcionarios policiales, entre ellos coroneles.

Ejerció como capitán de la Policía Boliviana hasta 2023, ese año empezó a denunciar públicamente presuntos actos de corrupción dentro de la institución policial, utilizando principalmente las redes sociales para señalar cobros irregulares, tráfico de influencias y otros.

“Me han secuestrado para que no denuncie esta corrupción”, decía en una de las publicaciones de denuncia que hacía.

Pero llegó uno de los momentos más incisivos, cuando el fue suspendido y dado de baja, una sargento lo denunció por uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción al ejercicio público, en ese entonces, también llegó a ser ingresado a celdas.

La situación más viral, fue cuando fue reducido por el coronel Erick Holguin, quien en ese entonces era comandante de la Policía en Santa Cruz, el jefe policial lo agarró del cuello cuando Lara reclamaba que no le aceptaron denuncias.

Entonces, Lara tildó de abusivo a Holguín y se consideró víctima, asegurando que el hecho puso en riesgo su integridad física.

“Me metió a un cuarto, yo no le dije nada, no podía respirar, este es un verdadero abuso”, afirmó.

Tras ser apartado de la Policía, Lara tuvo que convertirse en comerciante junto a su esposa, y vendieron fardos de ropa que llevaban a mercados, al mismo tiempo, él continuaba con sus estudios para graduarse como abogado.

Ya en campaña electoral, Lara recorría diferentes ciudades utilizando su cuenta personal de Tiktok, mediante las cuales realizaba transmisiones en vivo, enviando mensajes a la ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia y la defensa de los derechos.

