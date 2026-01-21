Exigen fijar tarifa oficial de pasajes antes del inicio de clases y sancionar cobros irregulares

Las juntas vecinales de la ciudad han alzado la voz de alarma ante el incremento arbitrario de pasajes y los constantes cobros irregulares en distintas rutas. Por ello, el Comité de Defensa Ciudadana exige a la Alcaldía celeridad en la entrega del estudio de costos para establecer una tarifa oficial antes del inicio del ciclo escolar.

Uno de los voceros del Comité de Defensa Ciudadana cuestionó la demora legislativa y sugirió que el costo debería ajustarse a reducirse debido al ahorro en combustible.

"Se debería dar celeridad de que el Concejo haga la sesión que corresponde para que la tarifa quede en lo que tiene que quedar, no excediendo los Bs. 3 y es más, bajando a Bs. 2,5 porque ya tenemos la información que semanalmente se están transformando entre 50 y 100 micros a gas", afirmó el representante.

La organización civil también dirigió sus críticas hacia los 22 concejales, entre titulares y suplentes, por no ejercer la presión necesaria para transparentar el informe técnico. Advirtieron que, de no recibir respuestas prontas por parte del Ejecutivo, iniciarán medidas de presión en las instalaciones del Concejo Municipal.

Por su parte, la concejal Lola Terrazas aclaró que, legalmente, no ha habido ninguna modificación en los precios y que cualquier cobro excedente es una infracción directa.

"El pasaje general actual es de Bs. 3, Bs. 1 adulto mayor y universitario y ctvos. 50 el pasaje escolar, nadie puede cobrar más de las tarifas establecidas", enfatizó la legisladora ante las denuncias de abusos.

Finalmente, Terrazas lamentó la falta de fiscalización por parte de la Secretaría de Movilidad Urbana y la ausencia de documentación complementaria enviada por el alcalde. Mientras no llegue un nuevo informe que analice tarifas diferenciadas o rutas específicas, la normativa vigente obliga a mantener el pasaje general en Bs. 3 bajo sanciones ejemplares.

