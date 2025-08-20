Facción del PDC que se oponía ahora respalda a Rodrigo Paz y Edman Lara

El vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marcel Rivas, informó este miércoles que la organización decidió respaldar al binomio presidencial conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara, superando las diferencias internas que marcaron la primera vuelta electoral.

“Toda Bolivia fue testigo de que en la primera vuelta existía división dentro del PDC. Había dos visiones distintas, pero con un solo objetivo. La nuestra era no participar, pero con el propósito de apoyar a una candidatura capaz de ganar las elecciones y sostener ese triunfo durante cinco años”, señaló Rivas.

En las elecciones del 17 de agosto, una parte del PDC optó por no participar en el proceso electoral, lo que profundizó las discrepancias internas. Sin embargo, Rivas sostuvo que la actual coyuntura demanda unidad partidaria y una señal clara hacia la ciudadanía.

“El pueblo boliviano nos exige que unifiquemos el PDC y que mostremos coherencia y unidad”, agregó el dirigente.

Según Rivas, el apoyo al binomio Paz–Lara busca fortalecer la opción electoral opositora y consolidar al PDC como un actor político cohesionado de cara al futuro.

