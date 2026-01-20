TEMAS DE HOY:
Nacionales

FAM Bolivia y UPRE acuerdan mesas técnicas para destrabar proyectos paralizados

Ambas instituciones acordaron mesas técnicas, encuentros departamentales y auditorías a obras ejecutadas en gestiones anteriores.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 9:19

Foto: FAM BOLIVIA Y UPRE SE REUNEN
LA PAZ

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia), Flavio Merlo Maydana, sostuvo una reunión de coordinación con el director ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Enrique Bruno Camacho, con el objetivo de destrabar proyectos paralizados y revisar su ejecución a nivel nacional.

Tras el encuentro, ambas instituciones definieron una hoja de ruta en tres etapas. En primer lugar, se acordó la instalación de mesas técnicas entre las áreas de planificación de la UPRE y la FAM en cada departamento. En una segunda fase, y una vez que el Despacho Presidencial otorgue el visto bueno, se realizarán encuentros departamentales a partir de la próxima semana.

Como tercer punto, se garantizó que los proyectos en ejecución continuarán su curso, aquellos ya comprometidos serán priorizados de manera gradual, y la apertura de una nueva cartera de proyectos será anunciada durante los encuentros departamentales.

La UPRE fue creada en 2007 y reestructurada durante el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pasando del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de agilizar la ejecución de proyectos y obras de infraestructura pública.

Asimismo, se anunció que se realizarán auditorías a las obras ejecutadas en gestiones anteriores, correspondientes a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, con el fin de evaluar su ejecución y uso de recursos públicos.

