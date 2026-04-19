Gobernador de Beni vota y pide continuidad en la defensa territorial

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, emitió su voto este domingo en Trinidad en el marco de la segunda vuelta electoral y señaló que deja varios temas pendientes que deberán ser asumidos por las próximas autoridades departamentales.

Tras sufragar, la autoridad expresó su preocupación por la baja participación ciudadana registrada en algunos recintos electorales, en comparación con anteriores procesos.

“Es muy diferente al 22 de marzo, me llama mucho la atención el ausentismo que existe. Poca gente ha asistido a la unidad educativa Luis Espinal, donde antes había mucha gente haciendo fila”, señaló.

En ese sentido, exhortó a la población a acudir a las urnas para fortalecer la democracia en el departamento.

Unzueta también manifestó su expectativa de que la nueva gestión dé continuidad a distintas agendas de trabajo, especialmente en temas territoriales y de desarrollo regional.

“Espero que las próximas autoridades continúen la lucha en los cinco ejes temáticos que hemos ido desarrollando, como la defensa de nuestro territorio en el TIPNIS, donde ya se habían enajenado más de 1,5 millones de hectáreas con la Ley 846. Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad que fue aceptado y eso debe continuar”, afirmó.

Asimismo, se refirió a conflictos limítrofes como el caso de Piso Firme y el cerro San Simón, señalando que existen intereses en disputa, aunque aclaró que no se trata de un enfrentamiento con otros departamentos.

En materia de integración regional, destacó la importancia del Corredor Bioceánico central como un proyecto estratégico para el Beni. “Mientras el Beni no tenga salida soberana por Cochabamba, vamos a seguir siendo el patio trasero de muchos departamentos y del centralismo”, sostuvo.

La segunda vuelta electoral se desarrolla este domingo para definir autoridades en distintas regiones del país, en un proceso marcado por la expectativa ciudadana y el seguimiento institucional.

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