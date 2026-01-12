Gobierno alista publicación del DS 5516 que deja sin efecto el 5503

El Gobierno nacional anunció oficialmente la emisión del Decreto Supremo 5516, norma que abrogará al polémico DS 5503, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB) tras días de tensión social y bloqueos en distintas regiones del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien remarcó que el Ejecutivo cumplirá todos los compromisos asumidos y exhortó a los sectores movilizados a mantener la calma y levantar las medidas de presión.

“Tenemos listo el DS 5516”, afirmó la autoridad, al advertir que los bloqueos están perjudicando principalmente a la población, afectando el tránsito, el abastecimiento y la economía en general.

Lupo recordó que el Gobierno y la COB instalaron una mesa de diálogo que permitió arribar a acuerdos “en beneficio de la población”, y señaló que la persistencia de algunos puntos de bloqueo no se justifica frente a los compromisos ya asumidos.

Desde el Ejecutivo reiteraron que el nuevo decreto reemplazará al 5503 y forma parte de una salida institucional al conflicto social, al tiempo que insistieron en la necesidad de preservar la paz social y evitar mayores perjuicios al país.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene el llamado al diálogo y espera que la emisión del DS 5516 contribuya a desactivar completamente las medidas de presión en las carreteras.

