Guía rápida: Verifica si estas habilitado para votar o si requieres solicitar rehabilitación

Con el objetivo de garantizar la participación democrática, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha puesto a disposición la plataforma digital "Yo Participo" https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin.

Esta herramienta permite a los ciudadanos verificar en cuestión de segundos si figuran como habilitados, inhabilitados o si existe algún error en su registro, permitiéndoles tomar acciones antes de que se cierre el padrón definitivo.

Guía rápida para realizar tu consulta

Para verificar tu estado actual, sigue estos pasos de manera precisa desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

Ingresa al portal oficial: Dirígete a la dirección https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin Introduce tus datos: Escribe tu Número de Cédula de Identidad (solo los números, sin el lugar de expedición). Si tu documento tiene complemento (letras), agrégalo siguiendo el formato: 999999-9A. Ingresa tu fecha de nacimiento (día/mes/año). Validación de seguridad: Escribe el código CAPTCHA (letras y números) que aparece en pantalla para confirmar que no eres un sistema automatizado. Consulta de resultados: Haz clic en el botón “Consultar” y revisa cuidadosamente la información desplegada en pantalla.

¿Qué hacer si apareces como inhabilitado?

Si el sistema indica que estás inhabilitado, debes acudir de inmediato a las oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECI) o a las direcciones departamentales del OEP.

Recuerda que hoy es la fecha límite para presentar el formulario de reclamo y la documentación necesaria para ser reincorporado al padrón y así poder ejercer tu derecho al voto en los próximos comicios subnacionales de marzo de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play