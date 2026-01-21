Vecinos de la zona de Brecha 4, en Santa Cruz, reportaron la presencia de una persona sin vida, aparentemente entre 30 y 35 años, que fue encontrada sobre la carretera junto a su motocicleta.

Según testigos, el hallazgo se habría producido durante las primeras horas de la madrugada, y hasta el momento nadie ha podido identificar a la víctima.

El cuerpo, que viste una polera roja, pantalón azul y llevaba el casco de la motocicleta a su lado, se encuentra a un costado de la carretera, en una zona por donde solo transitan vehículos a alta velocidad. Personal policial llegó al lugar y se encuentra a la espera de efectivos de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para realizar el levantamiento legal del cadáver.

Testigos indicaron que la persona no sería de la zona, ya que nadie en el lugar la reconoce. Se presume que habría fallecido desde horas de la mañana, aunque la causa exacta aún no ha sido determinada.

Se informó del hecho a la Policía del municipio de Cabezas, que corresponde a la jurisdicción de la zona, y se aguarda la llegada de los especialistas de la Felcc para continuar con las investigaciones.

El levantamiento del cuerpo permitirá su traslado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia médico-legal que establecerá las causas del deceso.

Las autoridades se prevé que brinden un informe oficial sobre el hecho en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play