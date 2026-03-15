“Hay que fomentar la cultura, no el consumo excesivo”: Valencia sobre los excesos en fiestas patronales

Durante la ronda de preguntas entre candidatos en el debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, Fernando Valencia, de la agrupación Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA), fue cuestionado por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en las fiestas patronales de los barrios, en los que él participa activamente.

La consulta fue planteada por el candidato Isaac Fernández, quien recordó la trayectoria de Valencia como dirigente la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y le preguntó qué medidas asumiría para enfrentar los excesos que suelen registrarse en esas actividades culturales.

“Tú has sido un alto dirigente del folclore. ¿Qué harás con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en las fiestas patronales de las zonas?”, cuestionó.

En respuesta, Valencia sostuvo que las propias organizaciones culturales han aplicado mecanismos de autorregulación en el pasado y afirmó que ese principio debe fortalecerse con campañas educativas impulsadas desde la Alcaldía.

“La autorregulación siempre ha sido una norma. Cuando yo fui dirigente eso es lo que primó siempre. Lo que necesitamos es fomentar la cultura, pero en el área de la promoción, no en el consumo excesivo”, afirmó.

El candidato señaló que la reducción de estos excesos debe trabajarse en coordinación con dirigentes de las fraternidades y organizaciones culturales de los barrios.

Asimismo, Valencia defendió la importancia de preservar las manifestaciones culturales de la ciudad y propuso fortalecer las instancias de protección del patrimonio cultural.

El tema del consumo de alcohol en festividades barriales se sumó así a los puntos de debate entre candidatos, en medio de cuestionamientos sobre cómo equilibrar la promoción de la cultura con el control de los excesos durante las celebraciones.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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