Hombre acusado de feminicidio en 2025 intenta defenderse en libertad

La audiencia de un hombre acusado de feminicidio, quien actualmente se encuentra con detención preventiva en el Penal de Palmasola, fue suspendida hasta el viernes a las 9:30, luego de que el imputado se presentara sin su abogado defensor.

La defensa de la víctima informó que existen evidencias que presumen la autoría del sospechoso en el crimen ocurrido el 1 de agosto de 2025.

“Tenemos la documentación y las grabaciones de cámaras de seguridad donde se lo ve a este señor recoger a la víctima de su domicilio e ingresar al residencial”, señaló uno de los abogados de la víctima.

Asimismo, añadió que “se tiene pruebas toxicológicas de que esta persona había utilizado carbuforán para poder quitarle o cegarle la vida a mi clienta”.

El hecho ocurrió en un residencial ubicado entre el tercero y cuarto anillo. Tanto la víctima como el imputado son abogados, y la defensa insistió en la importancia de que el tribunal valore correctamente todos los aspectos antes de decidir sobre la cesación de la detención preventiva.

“Esperemos que el juez de esta sala penal pueda hacer una correcta valoración de los aspectos que vamos a cuestionar de esta resolución que ha dado la libertad dentro de un caso como es el de feminicidio”, indicó.

La sala penal definirá la situación del acusado en la próxima audiencia, programada para el viernes a las 9:30.

Mira la programación en Red Uno Play