Ilan Goldfajn: “Venimos porque tenemos confianza en Bolivia; tendrá un futuro mejor”

El presidente Rodrigo Paz publicó este martes en sus redes sociales un video y fotografías del encuentro que sostuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, durante su visita oficial a Bolivia. Las imágenes fueron registradas en el helipuerto del edificio de Gobierno, donde ambas autoridades destacaron la confianza del organismo internacional en el país y su proyección a futuro.

En el material difundido, el mandatario resaltó la importancia de la visita y el respaldo económico anunciado por el BID.

“Me encuentro con la visita de Ilan, es el presidente del BID, él viene de una de las organizaciones más grandes del mundo, que es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); confían en Bolivia, están trayendo 4.500 millones de dólares para infraestructura, trabajo, empleo, salud y educación”, manifestó Paz.

Asimismo, el presidente expresó su agradecimiento por el apoyo y la oportunidad que representa esta cooperación internacional.

“Agradecemos al presidente del BID por esta oportunidad para realizar un cambio en Bolivia”, señaló Paz.

Por su parte, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó que el acompañamiento del organismo no responde a un favor, sino a la confianza en el país y su gente.

“No hay que agradecer, venimos porque tenemos confianza en los bolivianos, tenemos confianza en el futuro, tenemos confianza de que el BID junto con Bolivia tendrá un futuro mejor”, afirmó Goldfajn.

