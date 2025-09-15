TEMAS DE HOY:
Policial

Impactantes imágenes del camión de carga que volcó, se incendió y dejó al menos dos personas sin vida

La falla en los frenos habría provocado que el camión perdiera el control en la pendiente de Kasapata.

Silvia Sanchez

15/09/2025 18:37

Cochabamba, Bolivia

Un camión de carga pesada se incendió tras volcar en la zona de Kasapata, localidad de Melga, departamento de Cochabamba, dejando al menos dos personas fallecidas.

De acuerdo con un reporte preliminar, el vehículo habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor pierda el control en una vía en pendiente. El camión volcó y terminó envuelto en llamas.

“Se encontraron dos cuerpos calcinados al interior del camión”, confirmó personal de Bomberos que atendió la emergencia.

 

 

La carretera fue cerrada temporalmente para permitir las labores de sofocación e inspección. Unidades de rescate lograron controlar el fuego, pero las altas temperaturas dificultaron el acceso inmediato al interior del motorizado.

Según datos no confirmados, el camión habría estado ocupado por una familia, por lo que se investiga si existían más personas al interior al momento del siniestro.

 

 

