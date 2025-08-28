Inicia audiencia de Camacho por caso "carro bombero"

Este jueves se instaló la audiencia en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 22° del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el marco del denominado caso carro bombero, que involucra al gobernador Luis Fernando Camacho.

La causa investiga presuntas irregularidades en la compra de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un monto de Bs 1.730.000. Según la denuncia, la adquisición se realizó mediante invitación directa, sin licitación pública, a través de un contrato suscrito el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones.

La entrega del vehículo estaba prevista para el 27 de junio de ese año, pero se concretó recién a fines de 2022, cuando el contrato ya había sido disuelto por incumplimiento.

Además de Camacho, el proceso judicial incluye a un exfuncionario de la Gobernación y al representante legal de la empresa adjudicataria, quienes también enfrentan cargos en el mismo proceso.

Mira la programación en Red Uno Play