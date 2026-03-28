¿Irás a comprar pescado? Esto es lo que debes tomar en cuenta

Ante el incremento en la demanda de pescado por Semana Santa, la Intendencia Municipal de Cochabamba enfatizó los principales factores que la población debe tomar en cuenta al momento de adquirir este producto, priorizando la seguridad alimentaria y el consumo responsable.

Uno de los aspectos más importantes es el olor, considerado el primer indicador de frescura.

“El pescado debe tener un olor similar al de algas o mar, nunca un aroma fuerte o desagradable”, explicaron funcionarios durante los controles en la feria del Arco.

Otro elemento clave es la apariencia física. Las escamas deben estar firmemente adheridas al cuerpo y no desprenderse con facilidad, mientras que los ojos deben verse brillantes y sobresalientes, no hundidos ni opacos.

La textura también es determinante: al presionar la carne del pescado, esta debe recuperar su forma de inmediato. Si queda marcada o blanda, podría no estar en buen estado.

Asimismo, se recomienda verificar que el producto se conserve en una adecuada cadena de frío, es decir, sobre hielo o en condiciones refrigeradas, lo que ayuda a mantener su calidad y evitar la descomposición.

Las autoridades también sugieren revisar que los puestos de venta cuenten con listas de precios visibles y que el peso sea justo, pudiendo acudir a los puntos de control habilitados para comprobar cualquier irregularidad.

“Antes de comprar, el consumidor debe observar, oler y verificar. Eso puede evitar problemas de salud”, advirtieron.

Con el aumento de la comercialización en los días previos al Viernes Santo, se espera una mayor afluencia de compradores, por lo que se insiste en mantener estas recomendaciones para una compra segura.

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