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Policial

Justicia ordena 140 días de detención preventiva para Marcelo Arce Mosqueira en el penal de Palmasola

El imputado ingresó al Palacio de Justicia esposado y bajo estricta custodia policial.

Ximena Rodriguez

20/03/2026 19:08

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El juez cautelar de Santa Cruz determinó 140 días de detención preventiva para Marcelo Arce Mosqueira en el centro de rehabilitación de Palmasola. La resolución judicial fue emitida tras evaluar los indicios de responsabilidad en el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El proceso investigativo también incluye presuntas irregularidades cometidas en el entorno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos durante gestiones pasadas. La Fiscalía General del Estado argumentó que la detención es necesaria para evitar posibles riesgos de fuga u obstaculización de la justicia.

Arce Mosqueira fue trasladado bajo un fuerte contingente policial desde el Palacio de Justicia hacia el recinto penitenciario cruceño. El imputado ingresó a la audiencia esposado y escoltado por oficiales de seguridad ciudadana a las 14:50 horas.

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