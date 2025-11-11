La Paz se queda sin marraquetas: comerciantes solo ofrecen pan redondo y especial

En varios mercados de La Paz, las amas de casa ya no encuentran la tradicional marraqueta, ese pan crocante que acompaña el desayuno paceño. Los comerciantes explican que los panaderos dejaron de elaborarla debido a la falta de harina subsidiada.

“Los panaderos no van a hacer marraqueta porque dicen que les deben dos cupos, que no les han entregado, y solo van a hacer pan redondo”, contó una de las vendedoras.

En los puestos, los panes redondos, sarnitas y otras variedades han reemplazado temporalmente a la marraqueta. “No hay marraqueta, pura sarnita dice, así nos han dicho”, comentó otra comerciante mientras mostraba su mercadería.

Algunos panificadores confirmaron que, ante la falta de subsidio, optaron por producir solo panes especiales. “Nosotros no tenemos subvención y no hacemos pan de batalla. Solo pan especial, pan de anís, sarnita, cachito, chamillo... a 70 centavos la unidad o la docena a 8 bolivianos”, explicó una vendedora.

Mientras tanto, los consumidores esperan que la situación se regularice pronto para volver a disfrutar del pan más querido de los paceños.

